«Бийское телевидение» теперь будет вещать на 22-ой кнопке в эфире

Аудитория телеканала составляет около 160 тысяч человек Фото: газеты «Бийский рабочий»

Теперь «Бийское телевидение» будет вещать в эфире на 22-ой кнопке. Данное решение приняли сегодня, 26 января, в Москве, где проходил конкурс по выбору муниципальных общедоступных телеканалов, сообщает «Бийский рабочий».

- На заседании в офисе Роскомнадзора был Андрей Абрамов, генеральный директор «Сибирской медиагруппы», в состав которой входит «Бийское телевидение», - пишет издание.

Отметим, что на данный момент у телеканала аудитория в кабельных и социальных сетях составляет около 160 тысяч человек. В эфир выходят программы «Будни», «Деловой разговор», «Специальный репортаж», «Коммунальный рейд» и другие. Напомним, что первым такой статус в Алтайском крае получил телеканал «Толк», который тоже входит «Сибирскую медиагруппу».

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