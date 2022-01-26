СМИ сообщают о возможном задержании алтайского экс-сенатора

Мужчина якобы находится под домашним арестом Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывшего сенатора Алтайского края и экс-вице-губернатора региона Михаила Щетинина, который сейчас занимает должность проректора Московского госуниверситета пищевых производств по научной работе, предположительно, задержали по подозрению в реализации незаконных схем в стенах вуза. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на собственный источник.

Как пишет издание, мужчина якобы находится под домашним арестом. Известно, что Михаил Щетинин продолжает занимать должность проректора в университете.

На данный момент нет точной информации о том, с чем связаны преступные схемы. Источники «Банкфакса» считают, что вероятнее всего они взаимосвязаны с партнерскими проектами столичного вуза с другими университетами страны.

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