Алтайского чиновника задержали по подозрению в получении взятки

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Председателя комитета по управлению городским хозяйством, промышленности, транспортом и связью администрации Заринска подозревают в получении взятки. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, в сентябре - октябре 2021 года председатель комитета получил от директоров двух обществ с ограниченной ответственностью 420 тысяч рублей в качестве части причитающющихся ему взяткок в крупном размере в 1 миллион 115 тысяч рублей, – отметили в Следкоме.

По данным ведомства, за эти деньги чиновник должен обеспечить заключение именно с этими компаниями контрактов на выполнение работ по отсыпке щебнем автомобильных дорог и благоустройству сквера в Заринске.

Преступление выявили оперативные сотрудники ФСБ России по Алтайскому краю. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу для предъявления чиновнику обвинения.