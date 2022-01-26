В Барнауле покажут спектакль “Дневник ленинградской школьницы”

Постановку покажут 28 января в 18:30. Фото: Алтайский государственный театр кукол «Сказка»

В Барнауле в театре кукол “Сказка” покажут спектакль “Дневник ленинградской школьницы”, основанный на документальных страницах биографии Тани Савичевой. Постановку покажут в субботу, 28 января, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

- Таня – 11-летняя школьница, которая с начала блокады Ленинграда стала вести дневник в маленькой записной книжке. Блокада сломала жизнь огромного количества людей, но что же поддерживало их силы, во что они верили, и как они смогли выстоять? Над этими вопросами размышляла и постановочная группа спектакля, - рассказывают о постановке в театре.

Напомним, что в России 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Добавим, что начало спектакля в 18:30. Интересующие вопросы можно уточнить по телефону: 50-20-90.

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