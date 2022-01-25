В алтайском драмтеатре покажут пьесу столетней давности

Постановку покажут на экспериментальной сцене Фото: Анна СЕМИНА

Со дня на день на экспериментальной сцене алтайского драматического театра состоятся премьера спектакля по пьесе Леонида Андреева «Дни нашей жизни». Ей уже больше 100 лет.

- Эскиз к этому спектаклю получил высокую оценку критиков и зрителей на творческой лаборатории «ПРО100РЫ ИСТОРИИ» под руководством Александра Вислова, в которой шла работа над пьесами, шедшими в самом первом сезоне театра, 100 лет назад, - рассказывают в театре.

Для своего времени это была одна из самых популярных пьес. Премьера состоялась в том же 1908 году на сцене петербургского Нового театра. Постановка шла целый год, каждый день ее показывали при аншлаге.

В Барнауле же оценить работу наших артистов приедет Александр Вислов - неоднократный член экспертного совета Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», театровед, театральный критик, режиссёр.