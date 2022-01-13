Изможденная дикая рысь скончалась в мини-зоопарке на Алтае

При вскрытии специалисты сделали вывод, что у рыси было обезвоживание Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском поселке Ракита рысь вышла к людям. Как пишет «Алтайская правда», дикая кошка была ослаблена, ее отловили и поместили в мини-зоопарк в Рубцовске.

– Она настолько ослабла, что отловить ее не составило труда. Кошку поместили в вольер мини-зоопарка и попытались накормить. Она едва отведала кролика и курицу и в дальнейшем ничего не ела. Через некоторое время животное скончалось, – пишет издание.

При вскрытии специалисты сделали вывод, что у рыси было обезвоживание. Возможно, именно по этой причине она погибла.

Как рассказал глава Ракитовского сельсовета Михаил Галуцкий, ранее жители села заметили в окрестностях семейство рысей. На домашних животных и людей они не нападали. Предполагается, что из ленточного бора их могли выгнать волки. По словам Галуцкого, папа с детенышем ушли обратно в лес.