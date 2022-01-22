Бродячие собаки были замечены прямо у мэрии Бийска

Ситуация описывает проблему бездомных животных, которая сложилась в Бийске Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске стая бродячих собак, словно в насмешку над всеми попытками властей решить этот вопрос, была замечена у здании городской администрации. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

«Картина отлично описывает проблему бездомных животных, которая сложилась в Бийске. Бродячие собаки обитают в непосредственной близости со школами и детскими садами», - сообщает издание со ссылкой на местный паблик «Инцидент Бийск».

Ранее мы сообщали о случае, когда 67-летняя жительница наукограда отсудила у мэрии 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за то, что ее покусала бездомная собака. Власти не видели в этом своей вины, мол, на животное в этом районе никто не жаловался, следовательно, они свои обязанности по отлову исполняли добросовестно.

Суд счел эти доводы несостоятельными и присудил потерпевшей выплату.