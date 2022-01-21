Жительница Бийска отсудила у мэрии 100 тысяч рублей за укус бродячей собаки

Собака оказалась бродячей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 67-летняя женщина сумела остудить у мэрии компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей за нападение бродячей собаки. Инцидент произошел еще в январе 2021 года, а решение суда вступило в силу 15 декабря. Добиться справедливости потерпевшей помогли прокуроры.

- В январе прошлого года днем на одной из улиц Бийска женщина подверглась нападению собаки, собственника которой установить не представилось возможным. В результате ей был причинен средней тяжести вред здоровью, – рассказала начальник гражданско-судебного отдела Татьяна Сивидова-Абкарян.

Как следует из материалов гражданского дела по иску прокурора в защиту потерпевшей, после нападения собаки жительница обратилась в больницу, одновременно с этим об обстоятельствах события начала проверку полиция. Версия о принадлежности собаки, живущей недалеко от места происшествия женщины, не подтвердилась. Поэтому иск о компенсации морального вреда был предъявлен к мэрии, на которую закон возлагает организацию отлова и содержания бродячих животных на территории города. С этим мэрия была не согласна, аргументируя тем, что не рассматривала жалобы жителей из этого района на отлов напавшей на женщину собаки. Эти доводы суд счел несостоятельными.

Также чиновники не соглашались с размерами компенсации и пытались обжаловать решение суда первой инстанции, но апелляционный суд их отклонил.

- Суд правильно учел конкретные обстоятельства по делу, в том числе, степень и тяжесть причиненного вреда, длительность лечения, степень и характер нравственных страданий, нарушение сложившегося в семье жизненного уклада в период лечения, шоковое состояние и испуг, стресс при внезапном нападении на нее собаки большого размера, физическую боль, специфику и продолжительность лечения и болезненность проводимых медицинских процедур, говорится в апелляционном определении.

Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу. Теперь женщина сможет через приставов взыскать присужденную судом компенсацию морального вреда.

По словам Татьяны Сивидовой-Абкарян, прокуратура постоянно помогает жителям защищать свои права – и при получении травм при падении в транспорте, на льду и во многих других ситуациях. Для того, чтобы дело имело перспективу в суде, необходимо зафиксировать происшествие и его последствия, то есть обратиться в больницу, записать номера телефонов очевидцев, которые впоследствии смогут подтвердить, когда и где это произошло, а также обратиться в прокуратуру по месту жительства, которая проведет свою проверку и решит вопрос о необходимости судебной защиты.

Сколько требовать за моральный вред

Адвокат Сергей Киселев:

- Размер компенсации морального вреда определяется человеком субъективно, но при этом нужно понимать, что суд будет сопоставлять фактические последствия и названную сумму. Например, исходя из судебной практики, вы никогда не получите большой суммы за оскорбление – сколько бы вы не попросили, присудят вам 3-5 тысяч рублей. Другое дело, когда близкий погибает в ДТП или человек получает производственную травму и вынужден длительное время лечиться – в этом случае размер морального вреда может достигать и миллиона рублей. Еще важный момент – можете ли вы подтвердить, что испытали страдания – обращались ли к врачу, принимали ли лекарства и т.д.