Студенты-волонтеры продолжают помогать очищать Барнаул от снега

В акции приняли участие 25 бойцов студенческих отрядов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле студенты-волонтеры продолжают помогать очищать город от снега в рамках акции «Снежный десант РСО – 2022». На этот раз уборка была организована рядом с памятным знаком в честь Победы в ВОВ 1941-1945 годов на площади Народной, сообщает пресс-служба администрации.

- Оказание помощи в уборке снега и благоустройстве территории - одна из наших прямых обязанностей. Также эта работа дает нам возможность почувствовать себя по-настоящему нужными родному городу, - отметила волонтер, Алина Гладышева

В акции приняли участие 25 бойцов студенческих отрядов. Также от снег они очистили подходы к пешеходным переходам на пересечении улиц Георгия Исакова и Малой Попова.

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