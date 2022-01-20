Взрывной рост пострадавших от гололеда зафиксировали в Барнауле

За два дня в рентгеновском кабинете для диагностики медики сделали около 700 снимков
Фото: Олег УКЛАДОВ
В барнаульских трамвпунктов за последние несколько дней поступили десятки пациентов. Среди как старики, так и молодежь, сообщают «Вести Алтай».
– Ситуация действительно серьёзная. За два дня этой недели в больницу скорой медицинской помощи с травмами, полученными в связи с гололёдными явлениями, обратились 144 человека, – рассказала Елена Вишнева, пресс-секретарь краевой больницы скорой медицинской помощи
При этом четыре человека травмировались при катании на льду на коньках. За два дня в рентгеновском кабинете для диагностики медики сделали около 700 снимков.
На сегоднящний день Барнауле постоянно работает только два травмпункта. Один из них в первой «горке», другой – в 12-й горбольнице (бывшей больница №11)