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Общество20 января 2022 2:06

В Барнауле на 20 января синоптики объявили режим «черного неба»

В воздухе будут рассеиваться вредные примеси
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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Неблагоприятная обстановка прогнозируется до 16.00 часов

Неблагоприятная обстановка прогнозируется до 16.00 часов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 20 января объявили режим «черного неба». В краевой столице ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом в региональном ЦГМС.

– 20 января на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности,- рассказали в гидрометцентре.

Неблагоприятная обстановка прогнозируется до 16.00 часов.

Напомним, по итогам осени оба Алтая вошли в топ самых «зеленых» регионов. Они заняли третье и пятое место в экологическом рейтинге.