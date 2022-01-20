В Барнауле на 20 января синоптики объявили режим «черного неба»

Неблагоприятная обстановка прогнозируется до 16.00 часов
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле 20 января объявили режим «черного неба». В краевой столице ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Об этом в региональном ЦГМС.
– 20 января на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности,- рассказали в гидрометцентре.
Неблагоприятная обстановка прогнозируется до 16.00 часов.
Напомним, по итогам осени оба Алтая вошли в топ самых «зеленых» регионов. Они заняли третье и пятое место в экологическом рейтинге.