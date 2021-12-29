По итогам осени оба Алтая вошли в топ самых «зеленых» регионов

Алтайский край не теряет своих позиций в рейтинге Фото: Анна СЕМИНА

Во вторник, 28 декабря, Общероссийская Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала рейтинг регионов по итогам прошедшей осени. В ТОП-5 вошли оба Алтая.

«Национальный экологический рейтинг» рассчитывается по многим показателям. Среди них природоохранная, промышленно-экологическая и социально-экологическая деятельность. После того, как все показатели известны, индексы суммируются, и выносится окончательный результат. Далее регионы выстраивают в зависимости от их показателей.

По сравнению с летом, тройка не изменилась: по-прежнему лидирует Тамбовская область (показатель 78/22), «серебро» досталось Белгородской области (75/22). Третье место за собой застолбила Республика Алтай (74/26). Алтайский край также остался на своем месте – пятом (70/30).

Практически вся первая десятка лучших регионов по итогам осени не изменилась. Только поменялась «прописка» на последнем месте – Чеченская республика упала на две позиции, а Чукотский АО, наоборот, поднялся на две ступени.

Республика Алтай получила хорошую оценку за счет подписания соглашения с Российским географическим обществом. Кроме того, в регионе провели многочисленные экологические акции: «Вода России», «Зеленая Россия», «Мусорная лавина» и т.д. Значительную роль сыграла и очистка скал от надписей, оставленных туристами. Кроме того, продолжилась совместная работа с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Алтай. Ведомство дало «добро» на демонтаж старой колючей проволоки, используемой в качестве обозначения границы с Монголией на территории Укока. На протяжении долгого времени она становилась причиной гибели диких животных, кроме того, не имея возможности пройти по привычному маршруту, им приходилось менять направления миграции. Кроме того, погибал и домашний скот.

А вот в негативном ключе отразились незаконные рубки деревьев, что также характерно и для Алтайского края, многочисленные источники антисанитарии и т.д.

Если рассматривать рейтинг с точки зрения федеральных округов, то республика возглавляет его, а Алтайский край находится на второй позиции. Примечательно, что ряд других «сибиряков» оказались в самом конце экологического рейтинга: Красноярский край – 81 место, Омская область – 84, Иркутская – 85.

Справка КП

«Национальный экологический рейтинг» рассчитывается с весны 2007 года, а публикуется с 2008 года по итогам каждого сезона.

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