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Общество15 января 2022 9:30

В МЧС предупредили о непогоде в Алтайском крае

В регионе возможны метели
Герман Архаров
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Водителей и пешеходов просят быть внимательными

Водителей и пешеходов просят быть внимательными

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 16 января, в Алтайском крае испортится погода. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

– Ночью и днем прогнозируется небольшой, а местами по краю умеренный снег, мокрый снег, метели, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица. Ожидается ветер порывами до 20 м/с, – отметили в ведомстве.

Там добавили, что при осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какой будет погода в ближайшие дни в Алтайском крае.