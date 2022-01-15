Дожди и потепление до +6 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Теплая погода сохранится в Алтайском крае несколько дней Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно потеплеет. Возможна оттепель. Подробнее о том, какой будет погода в регионе, «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– На выходных и в начале следующей недели районы Алтайского края будут находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов мощного северо-западного циклона. В его вихрь будет вовлекаться теплый воздух из районов Средней Азии, поэтому в регионе температура воздуха пойдет на повышение, – рассказала Людмила Юрьевна.

Уже днем в субботу прогнозируют -1…+4 градуса, по востоку местами до -2…-7 градусов. Днем в воскресенье ожидается -4…+1 градусов, в предгорьях до +6 градусов.

Синоптик отметила, что при прохождении атмосферных фронтов ожидаются снег, мокрый снег и временами дождь. Кроме того, усилится ветер.

Теплая погода сохранится в Алтайском крае до 17 января включительно.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 15 по 17 января

Субботу, 15 января

Ночью в крае ожидается -14…-19 градусов, местами до -24 градусов по югу местами -5…-10 градусов. Местами небольшой снег. В ночные и утренние часы по северу изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -1…+4 градуса, по востоку местами до -2…-7 градусов. По западу умеренный снег, мокрый снег, метели. В утренние часы по северу изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Воскресенье, 16 января

Ночью в крае ожидается -2…-7 градусов, по северу местами до -12 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с

Днем в регионе столбики термометров покажут -4…+1 градус, в предгорьях до +6 градусов. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Понедельник, 17 января

Ночью в крае ожидается -2...-7. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут 0…+5 градусов, местами до -5 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами метели, гололедные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.