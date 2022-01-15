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Общество15 января 2022 5:25

Межгосударственный авиационный комитет расследует крушение самолета на Алтае

Самолет упал 14 января
Герман Архаров
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При крушении пострадали два человека

При крушении пострадали два человека

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию крушения легкомоторного самолета в Алтайском крае. Об этом говорится на сайте МАК.

– Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, – сказано в сообщении.

Напомним, утром 14 января в селе Старобелокуриха Алтайского края рухнул легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». Пострадали два человека – пассажир и пилот, их госпитализировали.