За прошлый год алтайская санавиация выполнила 144 вылета

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе активно развивается медпомощь. Фото: Минздрав АК

В Алтайском крае в 2021 году санитарная авиация выполнила 144 вылета. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе активно развивается медпомощь. Всего за прошлый год на вертолетах эвакуировали 225 человек, в том числе 41 ребенка.

- Сегодня во всех населенных пунктах края доступна скорая медицинская помощь. Но в случаях, когда пациентам требуется экстренная госпитализация в специализированные медицинские центры, санавиации просто нет альтернативы, - отметили в министерстве здравоохранения.

Вертолеты оперативно доставляют в районные больницы медиков в случае необходимости оказания специальной помощи либо транспортируют больных в клиники. Зачастую такими пациентами оказываются люди с острым инфарктом, инсультом, тяжелыми пневмониями и травмами, так как в этих случаях важна каждая минута.

Санавиация работает круглосуточно. В Барнауле есть вертолетная площадка для эвакуации в краевую клиническую больницу, больницу скорой медицинской помощи или ковидный госпиталь, а в случае транспортировки в детскую больницу или ожоговый центр вертолет приземляется в аэропорту краевой столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае готовятся к «омикрону» и новой волне коронавируса

В регионе усилят контроль за соблюдением антиковидного указа (подробнее)