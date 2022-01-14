Транспортная прокуратура проводит собственную проверку по факту крушения легкомоторного самолета на Алтае

Место крушение самолета Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Горно-Алтайская транспортная прокуратура проводит собственную проверку по факту крушения легкомоторного самолета Аэропракт А-22 14 января, сообщает пресс-служба ведомства.

- Предварительно установлено, что сегодня около 11 часов воздушное судно совершило жесткую посадку в районе села Старобелокуриха Алтайского района, - уточняют в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уже установлено, что командир судна и пассажир получили травмы. Их госпитализировали в Центральную городскую больницу Бийска с тяжелыми сочетанными травмами.

- Обстоятельства происшедшего устанавливаются. На место происшествия выехал и.о. Горно-Алтайского транспортного прокурора, - добавляют в пресс-службе.

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- Пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в ЦГБ Бийска. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Необходимые консультации реаниматолога и хирурга проведены, - отмечают в Минздраве (подробнее)