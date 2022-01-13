Житель Алтая выстрелил в знакомого, который отказался делиться алкоголем

Пуля попала в грудь
Фото: Олег УКЛАДОВ
Житель Кош-Агачского района Республики Алтай выстрелил из пневматического пистолета в своего знакомого. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Предварительно установлено, что мужчина вместе с приятелем пришел в гости к знакомому. Компания выпивала и вскоре произошел конфликт.
– По словам подозреваемого знакомый не пожелал делиться с ним алкоголем, что его разозлило, – отметили в ведомстве.
Мужчина зашел домой за пневматическим пистолетом, а потом вернулся и и несколько раз выстрелил в своего обидчика. Одна из пуль попала потерпевшему в грудь. Он не стал обращаться за помощью, а просто пошел домой
Через несколько дней его состояние ухудшилось и он все же пришел в больницу. Медики диагностировали пулевое ранение грудной клетки.
Подозреваемый признался в содеянном. Полицейские возбудили уголовное дело