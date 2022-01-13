Социальные выплаты в Алтайском крае массово начислят 13-14 января

С 2022 года в Алтайском крае увеличится зарплата у некоторых категорий бюджетников
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае массово начислят социальные выплаты 13-14 января. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты региона.
Среди выплат, которые придут жителям края:
– ежемесячное пособие на ребенка,
– ЕДВ на первого ребенка,
– выплаты на детей от 3 до 7 лет,
– ЕДВ на третьего и последующих детей,
– ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла,
– реабилитированным гражданам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий и др.
Напомним, ранее мы сообщали, что с 2022 года в Алтайском крае увеличится зарплата у некоторых категорий бюджетников, проиндексируются социальные пособия, а у ветеранов труда и тружеников тыла изменятся условия начисления льгот.