Самые важные законы, которые изменят жизнь жителей Алтайского края в 2022 году

С 2022 года в Алтайском крае увеличится зарплата у некоторых категорий бюджетников Фото: Олег УКЛАДОВ

С 2022 года в Алтайском крае увеличится зарплата у некоторых категорий бюджетников, проиндексируются социальные пособия, а ветераны труда и труженики тыла смогут пользоваться льготами даже в том случае, если переедут в другой регион РФ. Об этих и других нововведениях, которые начали действовать в регионе с 1 января 2022 года, рассказали в Алтайском Законодательном Собрании.

Новые выплаты и льготы

С 2022 года отдельные категории студентов-очников колледжей и техникумов будут получать выплату за счет краевого бюджета. Соответствующие поправки депутаты приняли в декабре. Отметим, что эта мера поддержки предусмотрена вместо компенсационной выплаты на питание. Ее размер будет установлен постановлением Правительства региона.

Еще одно нововведение - с этого года ежемесячную выплату труженики тыла, ветераны труда смогут получать даже в случае переезда в другой регион Российской Федерации.

Кроме того, в 2022 году региональный минздрав будет выплачивать единовременные компенсационные выплаты медикам в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек. Однако для этого должны быть соблюдены следующие условия:

- На выплату могут претендовать работники, у которых есть обязательства, связанные с целевым обучением (целевой подготовкой), при условии заключения им трудового договора с медицинской организацией, укомплектованность штата которой составляет менее 60%, при условии продолжения медицинским работником, выполнившим обязательства, связанные с целевым обучением (целевой подготовкой), работы в той же медицинской организации, - рассказывают в пресс-службе АКЗС.

Бюджет

В этом году на 15,9% повысят заработную плату работникам из сфер здравоохранения, образования и науки, культуры, а также соцработникам, на 6,4% - другим категориям. Также произойдет индексация всех социальных пособий, увеличение дотаций районам. Больше на 4% станет размер выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий. Увеличится размер регионального материнского капитала и ежемесячного пособия на ребенка.

Напомним, что эти изменения приняты в рамках утвержденного закона «О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Доходы на 2022 год запланированы в размере 140,9 млрд рублей, а расходы - 151,3 млрд рублей.

Штрафы

В Алтайском крае с этого года начнут штрафовать за продажу несовершеннолетним безалкогольных энергетиков и товаров со сжиженным углеводородным газом (зажигалки, баллончики с газом). Штрафы предусмотрены следующие: для граждан - от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, на юридических лиц - от 10000 до 15000 рублей

Первый муниципальный округ в регионе

Для всех сельсоветов Залесовского округа завершился переход в единый муниципальный округ 1 января 2022 года. Главой округ станет Александр Пластеев.

- Пока это единственный мунокруг на территории края, но о возможности такого объединения уже заявили в Суетском районе, есть такие планы и у Славгорода, - отмечает пресс-служба АКЗС.

Налоги

С 1 января этого года применять патентную систему налогообложения смогут предприниматели и на территории муниципальных округов.

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