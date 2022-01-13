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Общество13 января 2022 6:02

Экс-главврач ликвидированной горбольницы №11 Андрей Коломиец стал проректором АГМУ

Он приступил к свои обязанностям 10 января
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
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На протяжении многих лет Коломиец преподает в АГМУ

На протяжении многих лет Коломиец преподает в АГМУ

Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший главный врач ликвидированной барнаульской горбольницы № 11 Андрей Коломиец стал проректором в АГМУ. Об этом пишет «Амител».

– К своим обязанностям Коломиец официально приступил с 10 января, – сообщает издание.

Напомним, барнаульскую горбольницу №11 с 1 января упразднили, объединив ее с горбольницей №12. С 1 февраля новое медучреждение получит название барнаульской больницы скорой медицинской помощи №2. Ее руководителем назначили Александра Берестенникова.