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Общество12 января 2022 11:53

Губернатор Виктор Томенко подписал постановление о ликвидации «Алтайтурцентра»

Герман Архаров
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Глава региона подписал постановление

Глава региона подписал постановление

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Виктор Томенко подписал постановление о ликвидации КГБУ «Туристический центр Алтайского края». Документ размещен на портале правовой информации.

– «Алтайтурцентр» ликвидируют «в целях оптимизации деятельности краевых государственных учреждений», – сказано в документе.

Ликвидация учреждения, вероятнее всего, связана с созданием АНО «Алтайтурцентр», которое возьмет на себя функции прежнего учреждения. Директор АНО – Александра Томашевич.

Ранее мы писали, что что с места директора «Туристического центра Алтайского края» ушел Денис Ивлев.