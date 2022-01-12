Губернатор Виктор Томенко подписал постановление о ликвидации «Алтайтурцентра»

Глава региона подписал постановление Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Виктор Томенко подписал постановление о ликвидации КГБУ «Туристический центр Алтайского края». Документ размещен на портале правовой информации.

– «Алтайтурцентр» ликвидируют «в целях оптимизации деятельности краевых государственных учреждений», – сказано в документе.

Ликвидация учреждения, вероятнее всего, связана с созданием АНО «Алтайтурцентр», которое возьмет на себя функции прежнего учреждения. Директор АНО – Александра Томашевич.

Ранее мы писали, что что с места директора «Туристического центра Алтайского края» ушел Денис Ивлев.