Уволился директор «Туристического центра Алтайского края»

До этого был заместителем министра туризма Бурятии Фото: Олег УКЛАДОВ

27 августа в Барнауле стало известно, что с места директора «Туристического центра Алтайского края» («Алтайтурцентра»), ушел Денис Ивлев, пишет информационное агентство «Банкфакс».

Он занял руководящую должность в феврале 2020 года, перед пандемией коронавируса. Ивлев написал заявление по собственному желанию, о причинах ухода не сообщил.

Сейчас обязанности руководителя «Алтайтурцентра» исполняет начальник отдела маркетинга Сергей Попович.