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Общество27 августа 2021 10:40

Уволился директор «Туристического центра Алтайского края»

Сейчас обязанности руководителя исполняет начальник отдела маркетинга
Анна Кабанова
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До этого был заместителем министра туризма Бурятии

До этого был заместителем министра туризма Бурятии

Фото: Олег УКЛАДОВ

27 августа в Барнауле стало известно, что с места директора «Туристического центра Алтайского края» («Алтайтурцентра»), ушел Денис Ивлев, пишет информационное агентство «Банкфакс».

Он занял руководящую должность в феврале 2020 года, перед пандемией коронавируса. Ивлев написал заявление по собственному желанию, о причинах ухода не сообщил.

Сейчас обязанности руководителя «Алтайтурцентра» исполняет начальник отдела маркетинга Сергей Попович.