Барнаульский детский сад вошел в число ста лучших дошкольных образовательных учреждений России

Он находится по адресу ул. Советской Армии, 48а Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле детский сад № 162 стал лауреатом V Всероссийского конкурса «100 лучших дошкольных образовательных учреждений России - 2021». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Он находится по адресу ул. Советской Армии, 48а.

- Исследование в рамках конкурса проводит аналитический центр в Санкт-Петербурге на основании данных, полученных из открытых источников информации, а также с помощью опроса жителей, телефонных соцопросов, анкетирования на сайте центра. Высокую оценку деятельности детского сада № 162 дали более 400 опрошенных респондентов, - пишет пресс-служба.

Детский сад вошел в тройку лучших садиков по СФО. Как пишет пресс-служба, дошкольное учреждение, его сотрудники уже показывали высокие результаты на разных конкурсах. Этот детский сад был признан лучшим среди организаций бюджетной сферы в городском конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в организациях в 2021 году.

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