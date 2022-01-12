ЗАГС будет работать в алтайском перинатальном центре «ДАР»

«ДАР» Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевом перинатальном центре «ДАР» появится отдел ЗАГС. Об этом сообщают «Вести Алтай».

– С 1 февраля мы откроем служебное место органа ЗАГС в центре «ДАР», где можно будет зарегистрировать рождение ребенка буквально сразу после его рождения. Такая возможность будет обеспечена. Либо это можно будет сделать перед выпиской, – сказала Оксана Грохотова, начальник краевого управления юстиции.

Она добавила, что женщинам может быть не очень удобно обращаться в орган ЗАГС, когда она вернется домой, а нововведение упростит эту задачу.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае выросло число браков. За январь-ноябрь 2021 года было заключено на 1543 браков больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-ноябрь 2021 – 12303, январь-ноябрь 2020 года – 10760)