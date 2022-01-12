Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 7:14

ЗАГС будет работать в алтайском перинатальном центре «ДАР»

Он появится там уже 1 февраля
Герман Архаров
КомментироватьОставить комментарий(0)
«ДАР»

«ДАР»

Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевом перинатальном центре «ДАР» появится отдел ЗАГС. Об этом сообщают «Вести Алтай».

– С 1 февраля мы откроем служебное место органа ЗАГС в центре «ДАР», где можно будет зарегистрировать рождение ребенка буквально сразу после его рождения. Такая возможность будет обеспечена. Либо это можно будет сделать перед выпиской, – сказала Оксана Грохотова, начальник краевого управления юстиции.

Она добавила, что женщинам может быть не очень удобно обращаться в орган ЗАГС, когда она вернется домой, а нововведение упростит эту задачу.

Ранее мы писали о том, что в Алтайском крае выросло число браков. За январь-ноябрь 2021 года было заключено на 1543 браков больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-ноябрь 2021 – 12303, январь-ноябрь 2020 года – 10760)