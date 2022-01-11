В Алтайском крае выросло число разводов

В период с января по ноябрь зарегистрировали 9565 соответствующих актов гражданского состояния Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае по итогам 11 месяцев 2021 года выросло число разводов. В период с января по ноябрь зарегистрировали 9565 соответствующих актов гражданского состояния, это на 570 больше, чем в 2020 году, сообщает региональное Минсоцзащиты.

- За январь-ноябрь 2021 года было заключено на 1543 браков больше, чем за аналогичный период прошлого года (январь-ноябрь 2021 – 12303, январь-ноябрь 2020 года – 10760), - сообщает ведомство.

В ходе разводов, которые дошли до суда, чаще всего в суде решают, с кем останутся дети, как вторая сторона будет с ними общаться и раздел имущества. Причем если на момент развода спора об имуществе нет, он может возникнуть позже – в течение трех лет.