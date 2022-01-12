Власти Бийска рассказали, где появится новый мост через Бию

Администрация Бийска Фото: Олег УКЛАДОВ

Новое мост в алтайском наукограде планируют возвести на Зеленом Клине. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

– Видя, как изменилась транспортная инфраструктура города, мы запроектировали кольцевую развязку на Зеленом Клине, и мост должен стоять там же, - считает Александр Студеникин, глава города.

Он добавил, что предстоит заходить в проект, вести изыскательские работы, чтобы понимать, насколько это реально.

Ранее мы писали, что власти Бийска определили стратегию развития наукограда на ближайшие годы. Большая часть из них затрагивает инфраструктуру.