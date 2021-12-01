Один по факту, один в уме: в Бийске готовятся к перекрытию моста в центре города

Власти города намерены в ближайшие годы реализовать несколько крупных проектов Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Бийска определили стратегию развития наукограда на ближайшие годы. Большая часть из них затрагивает инфраструктуру. Об этом глава города Александр Студеникин рассказал журналистам во время пресс-конференции в ТАСС.

- В стратегии учтены потребности в создании и развитии сети образовательных учреждений, начиная с дошкольных и заканчивая средним образованием, - говорит Александр Петрович. - По каждому направлению сформированы задачи, определены источники финансирования. Цена вопроса – десятки миллиардов рублей. Мы планируем, что будут пересмотрены подходы участия наукоградов в реализации нацпроектов. Один из таких проектов, которые мы успешно реализуем на протяжении нескольких лет, начиная с 2018 года – это «Безопасные и качественные дороги». В следующем году мы планируем отремонтировать около 1,5 десятков километров. Это не просто ремонт дорожного полотна, это и устройство тротуаров, и новых линий освещения, и приведение пешеходных переходов и светофорных объектов в соответствие современным требованиям.

Сейчас в Бийске возводится детский сад в густонаселенном микрорайоне, а также строятся две школы на 550 мест. К концу 2022-го власти надеются приступить к работам на третьем подобном объекте, который должен появиться на месте старой школы №31.

- Также ведется планирование строительства школы на 1100 мест. А еще пару лет назад мы выкупили недействующий стадион «Прогресс». Это знаковый объект на территории Бийска. В этом году мы завершили строительство и устройство футбольного поля. Также приступили к строительству крытой ледовой арены. В ближайшие 2-3 года мы должны полностью завершить реконструкцию данного объекта и тогда город получит новый современный объект, - продолжает Студеникин.

В рамках Краевой адресной инвестиционной программы будет также отремонтирован коммунальный мост. Потребность реконструировать переправу назрела уже давно, так как ее состояние вызывает опасения. Но при этом сразу возникает масса сложностей. Во-первых, мост находится в центре города и активно используется местным населением, а во-вторых, это кратчайший путь перебраться на другую сторону Бии и продолжить путь в Горный Алтай. Летом трафик запредельный.

- У города нет физической возможности полностью перекрыть коммунальный мост. Движение должно быть открыто. Понятное дело, что это будет реверсивное затрудненное движение, но мост должен функционировать на всем периоде ремонта. Он будет производиться от весны до осени 2022 года, - говорит глава города.

Причем, по его мнению, сейчас самое сложное во всей этой головоломке – это провести торги и выбрать достойного подрядчика, так как аналогичных проектов достаточно и в других регионах, так что конкуренция – дело серьезное.

- Один из самых сложных, но необходимых объектов – второй коммунальный мост. В программу он вошел. Следующий этап – проектирование, а далее надо будет определить источник финансирования. После этого мы приступим к строительству моста, - продолжает он.

Однако где именно будет построен этот мост и самое главное - когда именно – пока не понятно.

- Кроме того, в городе намечена реконструкция нескольких транспортных развязок. К одной из них мы подойдем в ближайшие годы. Сейчас же завершается разработка третьего этапа проектной документации на строительство локальных очистных сооружений. Успешное завершение этого проекта даст возможность приступить к модернизации объездной автомобильной дороги микрорайона Зеленый клин и к строительству автомобильной дороги по дамбе города Бийска, - говорит Студеникин.

Одна из главных инфраструктурных проблем Бийска, по словам его мэра, заключается в том, что, к примеру, в сравнении с другим сибирским наукоградом Кольцово (Новосибирская область), наш город вытянут вдоль Бии и поэтому, чтобы создать удобные и комфортные условия проживания на всей территории города, нам приходится строить много объектов, чтобы обеспечить потребность всего населения. Иными словами, одного стадиона или катка в центре недостаточно, они должны быть и во всех микрорайонах. То же самое касается и иных объектов социальной инфраструктуры. Только так удастся создать удобные и комфортные условия проживания на территории всего Бийска.

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