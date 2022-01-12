В Госдуме взяли на контроль ЧП с расстрелом лошадей на Алтае

Неизвестные расстреляли 53 лошади Фото: принтскрин видео.

Зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал, что расстрел лошадей в Алтайском крае – вопиющая трагедия. Он заявил, что возьмет ситуацию на контроль, пишет Daily Storm.

– Обязательно будем рассматривать этот случай, Надо внимательно разбираться, потому что массовое убийство животных — это само по себе преступление, – сказал Владимир Бурматов.

Он планирует направить запросы правоохранителям и связаться с юристами. Депутат предполагает, что в этом деле несколько составов преступления, однако это сможет подтвердить только тщательное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что в Алтайском крае неизвестные расстреляли 53 лошади.Большинство погибших животных – кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся. Их обнаружили на днях между селами Солоновка и Камышенка, где животные были на так называемом свободном выпасе – самостоятельно добывали себе корм

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Глава алтайской полиции Андрей Подолян поставил расследование на контроль.