Неизвестные расстреляли 53 лошади с жеребятами в Алтайском крае

Лошадей обнаружили в предгорье Фото: принтскрин видео.

В Алтайском крае неизвестные расстреляли 53 лошади! Большинство погибших животных – кобылы с жеребятами или еще не ожеребившиеся. Их обнаружили на днях между селами Солоновка и Камышенка, где животные были на так называемом свободном выпасе – самостоятельно добывали себе корм. Табун принадлежал семье Николая Дрокова.

- Мы проверяли их 2-3 раза в неделю. Собирались поехать на днях с приятелем, но поднялся туман, поэтому отложили выезд. А вечером уже позвонили, сказали, что лошади застрелены. Их загнали в угол и снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку под сердце. Это не человек какой-то, зверь – так даже фашисты не поступали, - рассказал владелец лошадей Николай Дроков.

У мужчины осталось около 15 лошадей. По приблизительным оценкам, ущерб составил порядка 5 млн рублей. Сейчас делом занимается полиция – они изымают пули, должны будут провести товароведческую экспертизу, которая определит точную сумму ущерба.

По словам местных жителей, подобное ЧП происходит не в первый раз.

- В прошлом году кто-то застрелил семь лошадей. Писали заявление в полицию, но того, кто это сделал – так и не нашли. Мы думаем, это кто-то из своих. Я не думаю, что это конкуренты, у нас разведением лошадей занимаются-то всего человека 3-4, мы друг другу не мешаем, - говорит Николай Дроков.

Между тем, есть информация, что уничтожение животных могло произойти из хулиганства или из мести - ранее на фермера жаловались местные жители в социальных сетях, что его лошади вытаптывают посевы.

В управление МВД по Алтайскому краю сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).

- 9 января в отдел полиции обратился житель села Алексеевка Петропавловского района с заявлением о том, что принадлежащие ему 53 лошади обнаружены мертвыми. В настоящее время сотрудники полиции проводят серию оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены все необходимые экспертизы и исследования, - пояснил в управлении.

Глава алтайской полиции Андрей Подолян поставил на контроль расследование уголовного дела. Была создана специализированная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники следственного управления, уголовного розыска, экспертно-криминалистического центра главка, которые окажут помощь Межмуниципальному отделу МВД России «Петропавловский».

Расследование уголовного дела продолжается, его ход контролирует прокурор Петропавловского района Виталий Лебедкин.