В Благовещенском районе мужчину подозревают в убийстве родного брата

Преступление предусмотрено ч. 1 ст. 105 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Благовещенском районе возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве брата. Преступление предусмотрено ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщает региональный Следком.

Следователи установили, что утром 4 января между родными братьями в состоянии алкогольного опьянения произошла ссора, в результате которой обвиняемый нанес брату не менее пяти ударов в область шеи. Потерпевший умер не месте происшествия, а обвиняемый попытался скрыть следы преступления: уничтожил верхнюю одежду и орудие преступления.

- В настоящее время по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - пишет ведомство.

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