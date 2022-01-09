В машине молодого жителя Алтая нашли около 9 кг марихуаны

В салоне машины нашли два пакета с веществом растительного происхождения. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай Фото: из архива компании

В Шебалинском районе задержали молодого человека, который перевозил почти 9 кг марихуаны. Его остановили патрульные полицейские, отметили в ГУ МВД по Республике Алтай.

Во время рейда экипаж ДПС заметил подозрительный автомобиль. Водитель попытался скрыться от полиции и съехал с проезжей части, а также врезался в деревянный забор жилого дома. В салоне машины нашли два пакета с веществом растительного происхождения, экспертиза подтвердила, что это марихуана.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства», - подчеркнули в полиции.

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