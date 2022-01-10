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Общество10 января 2022 10:32

В Барнауле телеканал ТНТ установил ТИК-ТОК зону и теплую лавку в Центральном парке

Зона будет работать до начала весны
Антонина Лышова
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Во время праздничных гуляний в Центральном парке жители делали красивые фото

Во время праздничных гуляний в Центральном парке жители делали красивые фото

Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

В Барнауле перед новогодними праздниками телеканал ТНТ установил ТИК-ТОК зону и теплую лавку в парке культуры и отдыха «Центральный». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

- Во время праздничных гуляний в Центральном парке жители делали красивые фото, а во время долгих катаний на коньках согревались на тёплой лавке, - рассказывают в пресс-службе.

Отметим, что эта зона не закончила работу, она будет открыта до весны.

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