В Барнауле телеканал ТНТ установил ТИК-ТОК зону и теплую лавку в Центральном парке

Во время праздничных гуляний в Центральном парке жители делали красивые фото Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

В Барнауле перед новогодними праздниками телеканал ТНТ установил ТИК-ТОК зону и теплую лавку в парке культуры и отдыха «Центральный». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

- Во время праздничных гуляний в Центральном парке жители делали красивые фото, а во время долгих катаний на коньках согревались на тёплой лавке, - рассказывают в пресс-службе.

Отметим, что эта зона не закончила работу, она будет открыта до весны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле после ремонта открывают планетарий с уникальным оборудованием

Он станет единственным в России, где будут показывать образовательные программы в 3D-формате (подробнее)