В Барнауле телеканал ТНТ установил ТИК-ТОК зону и теплую лавку в Центральном парке

Во время праздничных гуляний в Центральном парке жители делали красивые фото
Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул
В Барнауле перед новогодними праздниками телеканал ТНТ установил ТИК-ТОК зону и теплую лавку в парке культуры и отдыха «Центральный». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
- Во время праздничных гуляний в Центральном парке жители делали красивые фото, а во время долгих катаний на коньках согревались на тёплой лавке, - рассказывают в пресс-службе.
Отметим, что эта зона не закончила работу, она будет открыта до весны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Барнауле после ремонта открывают планетарий с уникальным оборудованием
Он станет единственным в России, где будут показывать образовательные программы в 3D-формате (подробнее)