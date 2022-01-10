На Алтае за новогодние праздники в ДТП погибло семь человек

С 10 по 14 января на территории Алтайского края будут проводить профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение правонарушений среди водителей и пешеходов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за новогодние праздники в ДТП погибло семь человек, а 76 жителей получили ранения, причем 15 из них дети. Всего за январь 2022 года произошло 52 дорожно-транспортных происшествия. Об сообщает ГУ МВД России по региону.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, местами метели, изморозь, на дорогах сильная гололедица, усиление ветра до 16 м/с) Госавтоинспекция Алтайского края обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта, - пишет ведомство.

Добавим, что с 10 по 14 января на территории Алтайского края будут проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений среди водителей и пешеходов.

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