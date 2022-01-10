В Алтайском крае три человека пострадало в ДТП на заснежной трассе

Из-за ДТП на этом участке образовалась пробка. ФОТО: Скриншот публикации "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае на участки дороги Павловск - Мамонтово вчера, 9 января, произошла авария с пострадавшими. Об этом рассказали очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”. С их слов, на месте работали медики и сотрудники МЧС.

В Госавтоинспекции рассказали, что водитель машины "Форд Фокус" выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем "Ниссан Альмера". Из-за ДТП на этом участке образовалась пробка.

В аварии пострадали водитель автомобиля “Ниссан” и две женщины, которые были в салоне, их госпитализировали в Ребрихинскую больницу. Также медики осмотрели 13-летнего мальчика, пассажира “Ниссан Альмера”, ему госпитализация не понадобилась.

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