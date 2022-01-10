На Алтае из-за COVID-19 выросла смертность от инсульта

Чаще всего в больницы попадают больные со среднетяжелыми и тяжелыми инсультами Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае из-за коронавируса выросла смертность от инсульта. Об этом главный внештатный невролог региона Сергей Федянин рассказал «Толку».

- У нас выросла летальность от инсульта. Ковид стимулирует тромбообразование и риски сердечно-сосудистых заболеваний, которые возрастают при заражении инфекцией, – пояснил врач.

Также Сергей Федянин отмечает, что врачи стали чаще сталкиваться с инсультами у молодых людей, где коронавирус – основное объяснение заболевания. Чаще всего в больницы попадают больные со среднетяжелыми и тяжелыми инсультами.

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