На Алтае за стуки выявили 285 заболевших COVID-19

За сутки выздоровело 254 жителей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 285 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом выздоровело 254 жителей. Всего за период пандемии в регионе зарегистрировали 122 612 заболевших. Об этом сообщает краевой оперштаб.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 122 612 человек, в т. ч. 10 902 детей. Выздоровели 105 256 человека (+ 254). Умерли 8 278 человека (+26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 6 827 человек (+26), иные причины смерти – 1 451 человек (+0), - пишет оперштаб.

Отметим, что в регионе из общего числа заболевших COVID-19, по данным оперштаба, 951 случаев – завозные, причем 248 из них из-за рубежа. По контакту с заболевшими ранее лицами – 79111 случаев.

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