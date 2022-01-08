В Алтайском крае организовали поставку кислорода для больниц на ближайшие пару лет

Потребность в кислороде возросла с приходом пандемии коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае обеспечили поставку кислорода для медучреждение на два года вперед. Как пишет «Алтапресс», накануне Нового года в регионе провели два соответствующих аукциона. Общая стоимость контрактов составила 404 млн рублей.

– По условиям закупки, поставка кислорода будет осуществляться в 2022—2023 годах, – сообщает издание.

Потребность в кислороде возросла с приходом пандемии коронавируса. Как ранее сообщали в министерстве здравоохранения региона, суточная потребность в нем только ковидных госпиталей составляет 52 тонн.