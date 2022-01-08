Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 января 2022 9:47

В Алтайском крае организовали поставку кислорода для больниц на ближайшие пару лет

Общая стоимость контрактов составила 404 млн рублей
Татьяна Гейнрих
Татьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Потребность в кислороде возросла с приходом пандемии коронавируса

Потребность в кислороде возросла с приходом пандемии коронавируса

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае обеспечили поставку кислорода для медучреждение на два года вперед. Как пишет «Алтапресс», накануне Нового года в регионе провели два соответствующих аукциона. Общая стоимость контрактов составила 404 млн рублей.

– По условиям закупки, поставка кислорода будет осуществляться в 2022—2023 годах, – сообщает издание.

Потребность в кислороде возросла с приходом пандемии коронавируса. Как ранее сообщали в министерстве здравоохранения региона, суточная потребность в нем только ковидных госпиталей составляет 52 тонн.