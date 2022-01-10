Участки с небольшими домами под Новоалтайском выставили на продажу за символическую плату

До садоводства можно добраться на электричке или автомобиле. ФОТО: скриншот объявления на Avito

Под Новоалтайском в садоводстве «Березовая Роща» продают участки с небольшими домиками за символическую плату. Их цена – 10 тысяч рублей. Объявление опубликовали на сайте Avito.

- Можно приобрести за символическую плату участок с садовым домиком, или участок с садовым сарайчиком, или с кирпичным домом, требующим мужских заботливых рук, - говорится в объявлении.

До садоводства можно добраться на электричке или автомобиле. Там есть электричество и вода, а в лесу круглый год растут грибы и ягоды.

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