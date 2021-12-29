За квартиру с парильней и электронным унитазом в Барнауле просят 62 млн рублей

Изюминка квартиры - панорамные окна с видом на нагорный парк. ФОТО: Скриншот объявления на Avito

Ну кто бы не хотел бы в Новый год получить в подарок квартиру? Как говорится, мечтать не вредно, господа. Однако мы на всякий случай мы проверили, какие же достойные варианты сейчас выставлены на продажу в Барнауле. Сколько стоят самые дорогие квартиры - нашем материале.

Квартира с парильней

Ценник самой дорогой из квартир, выставленных сейчас на продажу в Барнауле - 62 млн рублей. Жилье расположено на улице Никитина. Четыре просторные комнаты, высокие потолки 3,5 метра и дизайнерский ремонт. Общая площадь 160 квадратов: две спальни и гардеробные, кабинет, кухня, кладовая.

Изюминка квартиры - панорамные окна с видом на нагорный парк, теплый пол в санузлах, шумоизоляция, ванная со встроенным непроницаемым телевизором и электронный унитаз с подогревом и автосмывом. Также в квартире есть парильня.

Во дворе - детская площадка, территория полностью огорожена, есть подземная парковка на две машины. Квартира продается со всей дизайнерской мебелью, встроенной техников.

Квартира в “купеческом доме”

Еще одну четырехкомнатную квартиру на третьем этаже, площадью 299 квадратных метров продают в самом центре города - на Социалистическом проспекте. Стоимость - 54 900 000 рублей.

- Квартира разместилась в элитном жилом доме, представляющим собой образец купеческого стиля, расположенном в историческом центре города, - говорится в объявлении.

В квартире дизайнерская планировка и ремонт: гостиная, комнаты, секции для детского творчества, зоны отдыха, рабочий кабинет. В отделке использовались только натуральные материалы. В стоимость входят бытовая техника и мебель. Также есть парковка, территория огорожена, в доме - консьерж и охрана.

Двухуровневая квартира на Никитина

Пятикомнатную квартиру за 27 500 000 рублей выставили на продажу на улице Никитина. Главная особенность в том, что в ней два уровня. Ее площадь - 227,1 квадратов.

В квартире три большие лоджии и балкон, система кондиционирования и вентиляции. В ней был сделан капитальный дизайнерский ремонт: заменена вся электрика, сантехника, отопление. Также будущим хозяевам останется вся мебель. Во дворе есть гараж с автоматическими воротами, а также погреб.

Эргономичная квартира

Четвертую строчку в рейтинге цен в Барнауле занимает квартира с оптимальным использованием пространства на улице Никитина. За нее просят 26 400 000 рублей. Площадь квартиры 159,8 квадратов. Планировка продумана до мелочей с учетом эргономики пространства: кухня-гостиная, три спальни, большая гардеробная, два санузла и хозяйственный блок.

Стиль квартиры разработала дизайнер Софья Бартко. В отделке использованы эксклюзивные натуральные материалы из Италии, в квартире - премиальная мебель и техника, которую оставят будущим хозяевам.

Квартира с террасой и зоной барбекю

Пятикомнатную квартиру с террасой, где есть зона для отдыха и барбекю продают за 24 500 000 рублей на улице Интернациональной. Ее площадь - 254,4кв.м.

В квартире очень функциональная планировка: есть кухня-столовая, гостиная, четыре спальни и два балкона. Во дворе есть удобная парковка, все в шаговой доступности - транспортные развязки, магазины, школы

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