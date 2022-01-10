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Общество10 января 2022 7:27

В Барнауле 14 января начнут демонтировать снежный городок на площади Сахарова

Транспортное движение на этом участке планируют возобновить 17 января
Антонина Лышова
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На Сахарова разберут главную городскую елку, демонтируют ледяные скульптуры и лабиринт

На Сахарова разберут главную городскую елку, демонтируют ледяные скульптуры и лабиринт

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле уже в конце этой недели, 14 января, начнут сносить снежный городок на площади Сахарова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

На Сахарова разберут главную городскую елку, демонтируют ледяные скульптуры и лабиринт, а также уберут праздничную иллюминацию. Добавим, что транспортное движение на этом участке возобновят уже 17 января. Напомним, что площадь закрыли 4 декабря 2021 года.

Другой городок на улице Мало-Тобольской простоит, пока будут позволять погодные условия.

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