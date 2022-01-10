Какими ЧП запомнились новогодние каникулы на Алтае

1 января 2022 года стал последним днем для нескольких жителей региона Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Во время новогодних каникул-2022 на Алтае произошло сразу несколько ЧП: пожары с жертвами, гибель школьника в бассейне, нападение сексуального маньяка на жительницу Барнаула и массовое происшествие с туристами.

Пожар унес 5 жизней

1 января 2022 года стал последним днем для нескольких жителей региона – на пожарах погибли сразу пять человек. Первый случай произошел около 4 утра в селе Соусканиха Красногорского района. На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем, произошло обрушение перекрытия. В помещении были обнаружены тела трех погибших.

Еще один пожар произошел днем 1 января в барнаульском поселке Борзовая заимка на улице Радужная. В здании найдены тела двух погибших людей.

- К сожалению, это обычная история для новогодних праздников, в прошлом году была примерно такая же картина происшествий. Люди расслабляются и теряют бдительность и в результате происходят пожары, которые уносят жизни, - рассказал сотрудник пресс-службы краевого управления МЧС Андрей Поздняков.

В доме обнаружили погибших Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Осторожно, маньяк!

Также в первый день нового года около 7.00 утра в Барнауле между торговым центром Европа и зданием МЧС на девушку напал маньяк. Чтобы его не узнали, на голову мужчина натянул маску. Злоумышленник попытался совершить со своей жертвой непристойное, но, как говорится, не на ту нарвался. Девушка дала отпор жулику по полной программе! В итоге на ее одежде остались следы его крови, которые помогут установить причастность извращенца к нападению. Сейчас мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело.

Упал в Катунь со скалы

1 января вошло в хроники с еще одним происшествием - 56-летний барнаулец упал со скалы в селе Чемал, запуская салют на берегу реки Катунь. Мужчина оступился на скалистом уступе и рухнул вниз. На место приехали спасатели, которые подняли пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. К несчастью, при ударе об лед мужчина сильно травмировался и впоследствии скончался.

Засмотрелись на лебедей

3 января на озере Светлое, куда прилетают зимовать лебеди, порядка 20 человек провалились под лед. А все потому, что туристы не захотели ждать очереди на специально сооруженный помост, с которого можно безопасно наблюдать за белоснежными птицами. А, может, просто решили сэкономить 50 рублей и пошли в обход. В результате толпа туристов, среди которых было немало детей, провалились под лед. Он оказался слишком тонкий, несмотря на морозы – на водоеме бьют родники, поэтому озеро не замерзает. Это-то и привлекает на зимовку лебедей!

- Когда лед начал ломаться, такой треск стоял! Но мы им никак помочь не могли. Повезло, что было неглубоко, они сами выбрались. Мы потом видели, как они снимали мокрую одежду, чтобы согреться в машине, - рассказала очевидец Наталья Петрова.

После случившегося на озере в Лебедином заказнике усилили режим охраны, а возможные места прохождения людей к воде оградили красными лентами.

Трагедия в санатории

5 января в бассейне санатория «Обские плесы» утонул 12-летний мальчик. Школьник приехал туда со своей семьей во время каникул. Купаясь в бассейне, в какой-то момент ребенок скрылся под водой, но сразу этого никто не заметил. Позже его обнаружил спасатель, однако мальчик уже не подавал признаков жизни. Реанимировать ребёнка не удалось. После случившегося возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

- Бассейн не был предназначен для купания детей младше 14 лет. Кроме того, за безопасностью должен был следить сотрудник санатория. Сейчас выясняем обстоятельства, устанавливаем лиц, отвечающих за технику безопасности на водном объекте, - рассказала представитель краевого следкома Людмила Рязанцева.

Самое строго наказание, которое грозит виновным – лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

За безопасностью в бассейне должны были следить Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Пропали на снегоходе

7 января в Республике Алтай пропали отец и двое детей (8 и 9 лет), которые отправились из села Урлу-Аспак на Каракольские озера на снегоходе. Они должны были вернуться к 17.00, но к назначенному часу так и не появились. Близкие забили тревогу и обратились за помощью.

- Была организована беспрецедентная по масштабам поисковая операция из 47 человек. Утром в 3.25 пропавших обнаружили в районе урочища волонтер Андрей Калугин и гид Андрей Костиков, - рассказали в республиканском управлении МЧС.

Оказалось, что у пропавших на обратном пути в районе озера Вероника сломался снегоход. К счастью, и мужчина, и дети были в полном порядке, однако это новогоднее путешествие точно запомнят на всю жизнь.