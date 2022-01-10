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Общество10 января 2022 6:47

В Барнауле перевозчики рассказали, почему им невыгодно работать с безналичным расчетом

Это связано с тем, что банк снимает комиссию в размере 4-6%
Антонина Лышова
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Многие водители неохотно воспринимают безналичный расчет, потому что привыкли получать зарплату каждый день

Многие водители неохотно воспринимают безналичный расчет, потому что привыкли получать зарплату каждый день

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульским перевозчикам невыгодно работать с безналичным расчетом в маршрутках. Об этом они рассказали «Толку». В первую очередь, это связано с банковской комиссией.

- Для перевозчиков безналичная оплата невыгодна. Если речь идет о банковской карте – бешеная комиссия. По транспортной карте проезд заведомо стоит 24 рубля. Вот так повышение тарифа, раньше-то проезд стоил 25 рублей, – отметил перевозчик Олег Бесчастный (маршруты №18, 27, 40, 58, 73 и 75).

Комиссия, со слов перевозчиков, составляет 4-6%. Также многие водители неохотно воспринимают безналичный расчет, потому что привыкли получать зарплату каждый день, а при безналичном расчете такой возможности нет.

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