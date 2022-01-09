На Алтае появится новый дилер BMW

Представительство бренда не стало продлять договор с местной компанией Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Новый дилер BMW появится в Алтайском крае. Как сообщает “Континент Сибирь”, представительство бренда в РФ не продлило договор с барнаульской компанией.

Теперь, по данным издания, в регионе будет работать компания из Красноярска “Медведь Холдинг”, которая уже представляет бренд в Кемеровской и Новосибирской областях, а также Красноярском крае и Республике Хакасия. Открыться новый офис может уже летом этого года.

До конца прошлого года официальным дилером BMW была барнаульская компания "Дикси". Учредителями компании являются Кирилл Бекетов и Павел Нечаев.