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Общество9 января 2022 2:15

На Алтае появится новый дилер BMW

Представительство бренда не стало продлять договор с местной компанией
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Представительство бренда не стало продлять договор с местной компанией

Представительство бренда не стало продлять договор с местной компанией

Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Новый дилер BMW появится в Алтайском крае. Как сообщает “Континент Сибирь”, представительство бренда в РФ не продлило договор с барнаульской компанией.

Теперь, по данным издания, в регионе будет работать компания из Красноярска “Медведь Холдинг”, которая уже представляет бренд в Кемеровской и Новосибирской областях, а также Красноярском крае и Республике Хакасия. Открыться новый офис может уже летом этого года.

До конца прошлого года официальным дилером BMW была барнаульская компания "Дикси". Учредителями компании являются Кирилл Бекетов и Павел Нечаев.