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Общество10 января 2022 6:17

На Алтае до конца января продлится охота на зайца и лису

За 2021 год было зафиксировано 23 факта незаконной добычи копытных животных
Антонина Лышова
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До 28 февраля можно охотиться на кабана, ондатру, выдру, бобра, норку, куницу, хоря, росомаху, горностая и других животных

До 28 февраля можно охотиться на кабана, ондатру, выдру, бобра, норку, куницу, хоря, росомаху, горностая и других животных

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае до 31 января 2022 года продлится охота на зайца и лисицу, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии региона. До 28 февраля можно охотиться на кабана, ондатру, выдру, бобра, норку, куницу, хоря, росомаху, горностая и других животных. Полный список можно посмотреть на сайте.

Добавим, что 31 декабря 2021 года в регионе закончился сезон охоты на копытных зверей, за сезон служба госохотнадзора выявила 23 факта незаконной добычи копытных животных.

- Минприроды края напоминает, если у охотника на момент проверки не окажется охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов или путевки, то будет составлен протокол. Даже если ничего не будет добыто - нарушение правил охоты – наказуемо, - напоминает минприроды.

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