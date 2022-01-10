На Алтае до конца января продлится охота на зайца и лису

До 28 февраля можно охотиться на кабана, ондатру, выдру, бобра, норку, куницу, хоря, росомаху, горностая и других животных Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае до 31 января 2022 года продлится охота на зайца и лисицу, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии региона. До 28 февраля можно охотиться на кабана, ондатру, выдру, бобра, норку, куницу, хоря, росомаху, горностая и других животных. Полный список можно посмотреть на сайте.

Добавим, что 31 декабря 2021 года в регионе закончился сезон охоты на копытных зверей, за сезон служба госохотнадзора выявила 23 факта незаконной добычи копытных животных.

- Минприроды края напоминает, если у охотника на момент проверки не окажется охотничьего билета, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов или путевки, то будет составлен протокол. Даже если ничего не будет добыто - нарушение правил охоты – наказуемо, - напоминает минприроды.

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