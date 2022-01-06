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Общество6 января 2022 6:34

На Алтае задержали браконьера после жестокой охоты на косуль

Для того, чтобы поймать животных, он расставил металлические ловушки
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Ранее мужчину задерживали за незаконное хранение огнестрельного оружия

Ранее мужчину задерживали за незаконное хранение огнестрельного оружия

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай задержали 42-летнего местного жителя, который устроил незаконную охоту на сибирских косуль. Как сообщили в пресс-службе регионального управления полиции, он охотился на животных с помощью металлических петель.

Охота велась возле села Урлу-Аспак в начале декабря: браконьер установил пять самодельных ловушек, в две из которых попались косули. Спустя некоторое время об этом стало известно полицейским. Подозреваемый признался в преступлении и даже показал место забоя. По факту браконьерства было возбуждено уголовное дело.

Кстати, в сентябре мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей за незаконное хранение огнестрельного оружия. Ему выписывали административный протокол.