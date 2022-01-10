Барнаулец нашел чужое портмоне с банковскими картами и потратил все деньги

На счетах было около 15 тыс рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в отдел полиции обратился мужчина, с заявлением о том, что у него пропали банковские карта, также он получил смс-сообщения об оплате товаров в различных магазинах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю. На счетах было около 15 тыс рублей

- Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили подозреваемого. Выяснилось, что 34-летний местный житель нашёл портмоне барнаульца, в котором как раз и находились банковские карты, и рассчитывался различных торговых точках. Подозреваемый успел потратить все денежные средства со счетов, - пишет пресс-служба.

По данному факту возбуждено уголовное дело по «г» части 3 статьи 158 УК РФ - «Кража, совершённая с банковского счёта».

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