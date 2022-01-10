У жителя Рубцовска его новая знакомая украла ноутбук, пока он спал

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске у 44-летнего мужчины украла ноутбук его новая знакомая, пока он спал в собственной квартире. С заявлением потерпевший обратился в полицию, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Полицейские установили, что с девушкой потерпевший познакомился на улице и позвал в гости для распития спиртных напитков. Когда мужчина проснулся, то его новой знакомой уже не было, как и ноутбука.

- Сотрудники полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома, где проживает потерпевший, смогли установить личность гостьи. Ей оказалась местная жительница 2001 года рождения. Рубцовчанка была задержана. Свою вину она отрицать не стала и сразу дала признательные показания, - пишет ведомство.

Отметим, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Ноутбук правоохранители изъяли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенники на сервисе попутчиков украли деньги у жительницы Барнаула

Женщина пыталась забронировать поездку (подробнее)