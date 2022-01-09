Мошенники на сервисе попутчиков украли деньги у жительницы Барнаула

С карты списалось гораздо больше средств, чем требовалось Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула потеряла деньги, пытаясь забронировать поездку через онлайн-сервис поиска попутчиков. Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, с её карты списали 19 тысяч рублей.

В отдел полиции по Индустриальному району поступило заявление от 43-летней женщины. Она рассказала, что ей нужно было доставить товар из Томска в Барнаул через попутчика и забронировала поездку. С ней связался водитель и сказал, что пришлет ссылку для оплаты перевозки. Однако списалось гораздо больше средств, чем требовалось. По данному факту возбудили дело.

- Ни в коем случае не переходите по ссылкам, которые Вам отправляет неизвестное лицо. В случае, если водитель настаивает на предоплате, откажитесь от его услуг и найдите другого перевозчика, - отметили в полиции.

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