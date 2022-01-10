Барнаульский планетарий планируют открыть в новом здании в феврале 2022 года

Новый зрительный зал рассчитан на 45 посадочных мест. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий планируют открыть в старом здании кинотеатра “Родина” в феврале 2022 года. Тестовый показ посетил мэр города Вячеслав Франк с внуком Артемом вчера, 9 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Директор Павел Ягодкин рассказал, что в здании проведен капитальный ремонт зрительного зала, кровли, системы вентиляции и пожарной сигнализации. Для планетария купили уникальное оборудование, солярный телескоп, пульт лектора, мебель. Зрительный зал рассчитан на 45 посадочных мест. В ремонт было вложено около 18 млн рублей из городского бюджета.

- На сегодня мы единственный планетарий в России с возможностью показывать образовательные программы в 3-D формате. У нас полностью интерактивный купол, и есть возможность пригласить любого российского ученого для проведения лекций в нашем планетарии. У нас есть специальное оборудование - симулятор звездного неба, есть возможность в режиме реального времени увидеть небесные объекты, а также посмотреть на них в прошлом и будущем времени, - отметил Павел Ягодкин.

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Пока будет работать только один зал, остальные введут в ближайшие два-три года (подробнее)